Pega Pega: Relembre o último capítulo da novela

“Pega Pega” caiu no gosto do povo! A novela de Claudia Souto, exibida em 2017, ganhou uma edição especial na Rede Globo neste ano e deu para muita gente matar a saudade. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos para você os pontos mais importantes do final dessa história.

Pois bem, a trama gira em torno de um roubo protagonizado pelos próprios funcionários do hotel Carioca Palace. Em que, eles roubam o dinheiro da venda do estabelecimento. Assim, no final da novela, os dramas são resolvidos e os mocinhos vivem “felizes para sempre”. Vem com a gente conferir os principais desfechos desse último capítulo da novela das sete:

O Caso Mirella

A polícia intercepta o avião em que Lígia (Ângela Vieira) e Athaíde (Reginaldo Faria) estão e os dois são presos. Com isso, Lígia confessa ao delegado que foi ela quem cortou os freios do carro de Mirella. Mas a morte da garota foi acidental.

Na verdade, sua intenção era matar Sabine (Irene Ravache). Porém, o modelo do carro de Sabine era o mesmo do que pertencia à esposa de Eric (Mateus Solano), o que gerou uma confusão.

Como o mundo é um lugar muito pequeno, Lígia foi mandada para a mesma cela que Sabine estava presa (por causa do sequestro de seu filho). Diante da mulher que mais odeia, a assassina de Mirella contou em detalhes sobre como queria ter matado sua rival naquela época, e não a mulher de Eric.

Logo, as duas, como era de se esperar, saíram no tapa até a polícia interromper a porradaria.

O Caso do roubo do Carioca Palace

O julgamento, tão esperado, de Júlio (Thiago Martins), Malagueta (Marcelo Serrado), Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) chegou ao fim no último capítulo.

Em seguida, depois de uma pequena enrolação básica, que envolveu até uma invasão de Maria Pia (Mariana Santos) no tribunal, o juiz proferiu a sentença de todos que variou de acordo com a participação no roubo.

Júlio ficou com a menor das penas, somente dois anos de prisão. Enquanto isso, Sandra Helena e Agnaldo precisam ficar encarcerados por 4 anos. Malagueta, por ter sido o mandante do crime, ficou com 8 anos na sentença do juiz. Entretanto, eram réus primários, eles poderiam pedir condicional após um terço da prisão.

Qual será o final de Rúbia?

A drag vai superar Pedrinho e encontrar um novo amor. E, em contrapartida, artista será convidada para fazer uma apresentação musical em um baile da terceira idade e flerta com Xaiver (Pedro Cassiano).

O rapaz se encanta com Rúbia e a tira para dançar. Com isso, os dois começam a se encontrar e a se conhecer. Todavia, Xavier acaba ouvindo brincadeiras de mal gosto por ter um relacionamento com a drag, felizmente, isso não impede que eles fiquem juntos.

Eric perdoa roubo e decide ajudar Júlio

Assim que cumprido um terço de sua pena, Júlio saiu da prisão e reencontrou Eric, seu irmão que descobriu aos 45 do segundo tempo. Após de uma conversa sobre dinheiro, Eric ofereceu um emprego e pediu para Júlio ajudá-lo a reerguer o Carioca Palace.

E o desfecho dos casais?

E claro que teríamos muitos casais nesse último capítulo. Além do casamento de Arlete (Elizabeth Savalla) e Pedrinho (Marcos Caruso), Sandra Helena topou se casar com Agnaldo após os dois cumprirem um terço de suas penas.

Enquanto isso, Maria Pia e Malagueta terminaram a novela riquíssimos. O bandido escondeu os dólares roubados numa lancha antes de ser preso e agora pode curtir seu amor num paraíso tropical.

Do outro lado, Tânia (Jeniffer Nascimento) e Dom (David Junior) vão morar juntos na Suíça. Nesse intervalo, Eric e Luiza (Camila Queiroz) ficam juntos no fim da novela. Assim, a protagonista dá à luz a um bebê fruto do relacionamento dos dois.

Logo, Júlio e Antônia também se casaram e a festa de casamento juntou todo o elenco da novela (até o pessoal que estava preso) mais o pessoal da produção da Globo. Assim, para fechar tudo com chave de ouro, um show do Skank ao som da música de abertura de ‘Pega Pega’ encerrou esse que foi o maior crime frustrado das sete.

E que venha a produção inédita da emissora: “Quanto Mais Vida Melhor”.