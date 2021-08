Império: descubra o que acontece no último capítulo da novela

A novela Império é sucesso em todo o Brasil e após a exibição original, entre julho de 2014 e março de 2015, ganhou reprise em 2021.

A TV Globo, por conta da pandemia da Covid-19, que obrigou a suspensão das atividades nos estúdios, escolheu trama de Aguinaldo Silva para voltar ao ar no horário das nove.

Império foi icônica, principalmente pelo grande elenco que reuniu, com o protagonista Alexandre Nero dando vida ao comendador José Alfredo.

O Portal 6 preparou uma lista com 06 fatos que marcarão o final do último capítulo desta inesquecível novela. Vem conferir!

6 – A morte do comendador

José Alfredo é morto pelo próprio filho José Pedro depois que o primogênito de Maria Marta sequestra Cristina.

Pai e filha quase escapam dele que havia desmaiado depois de uma coronhada, mas que acorda e usa uma arma escondida para completar a vingança.

Ele atira pelas costas de José Alfredo, que acaba morrendo. José Pedro vai preso e sua segunda esposa, Amanda, fica com o filho do casal.

5 – O final feliz de Cristina

Depois de sofrer nas mãos do irmão, a filha bastarda do comendador se casa com Vicente e tem seu sonhado final feliz ao lado do chef de cozinha Enric, com quem tem dois filhos.

4 – A união de Maria Marta e Maria Isis

A amante de José Alfredo herda muito dinheiro do sugar daddy e se torna sócia do Império. Porém, o que chama atenção é outra coisa.

No final da novela, ela viaja com Maria Marta até o Monte Roraima para poder espalhar como cinzas do comendador.

3 – O surgimento do novo comendador

João Lucas fica bravo ao descobrir que ficou de fora da viagem até o Monte Roraima e acaba se surpreendendo quando vai ao local.

O caçula encontra o masbaha perdido pelo comendador após a descoberta que o diamante cor-de-rosa havia sido roubado e se torna o sucessor do pai na Império.

2 – O livro babadeiro de Téo Pereira

O blogueiro lança o “O Inesquecível Homem de Preto”, livro contando a biografia de José Alfredo. A obra ganha uma noite de autógrafos com a presença de todos os personagens da novela.

Téo ainda faz uma dedicatória especial para João Lucas, torcendo pelo legado herdado pelo filho mais novo do comendador.

1 – O namoro de Cláudio e Leonardo que deixa de ser proibido

No final de Império, Cláudio finalmente termina o relacionamento que tem com Beatriz e assume seu amor com Leonardo. Os dois ficam junto e Beatriz engata um novo romance com Otávio.