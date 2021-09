Anápolis terá quatro locais com simulador de direção para saber quem é bom motorista

Entre os dias 18 e 25 de setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito, e Anápolis traz novidades para a programação desse ano.

Com o tema “Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito”, a Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) vai levar a quatro pontos diferentes da cidade um simulador de direção.

Este simulador irá reproduzir a sensação de dirigir embriagado, com o intuído de mostrar aos adultos e crianças o perigo de comandar o volante nessa situação.

O equipamento será higienizado após a passagem de cada pessoa e não poderá ter aglomeração (veja o cronograma abaixo).

Além dessa ação, haverá apresentações protagonizadas por artistas circenses nas escolas da rede municipal de ensino com entrega de material didático. Tudo isso para ensinar as regras do trânsito aos estudantes e consequentemente conscientizar os pais.

Cronograma

Parque Ipiranga

Dias: 18 e 19 de setembro

Horário: 10h às 18h

Praça Bom Jesus

Dias: 20 e 21 de setembro

Horário: 8h às 18h

Brasil Park Shopping

Dias: 22 e 23 de setembro

Horário: 12h às 22h

Parque da Jaiara

Dia: 24 de setembro

Horário: 8h às 18h

Dia: 25 de setembro

Horário: 10h às 18h