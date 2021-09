Dia das Crianças: 6 brinquedos baratos para presentear os filhos

Para a criançada tudo é diversão! Isso significa que nem sempre precisamos gastar muito dinheiro para agradá-las. Principalmente, quando se diz respeito a tempos de crise, que buscamos alternativas para conter os gastos. Foi pensando nisso, que o Portal 6 vai te apresentar 6 opções de brinquedos baratos para o Dia das Crianças, que está chegando. Fique de olho!

Pega varetas

(Foto: Reprodução/Magazine Luiza)

Primeiramente, vamos te fazer um convite ao túnel do tempo, para relembrar sua infância, o pega varetas é uma ótima opção para divertir as crianças em grupo. Além de ser um dos brinquedos baratos.

Basicamente, o modo de jogar é simples, basta soltar as varetas sobre uma superfície plana e cada jogador deve ir retirando uma a uma sem mexer e relar nas outras. Com isso, as cores possuem pontuação e quem acumular mais pontos ao final ganha o jogo.

Logo, a brincadeira estimula a concentração, coordenação motora e atividade com outras pessoas. Além de ser uma ótima opção para o Dia das Crianças.

Massinha de modelar

Massinha de Modelar é disparado um dos brinquedos preferidos das crianças! Agora vem que te contamos o segredo: esse é um dos brinquedos baratos e capaz de atrair a atenção dos pequenos por horas. Além disso, estimula a concentração, incentiva a criatividade. Podendo ser uma maneira de ensinar cores e formas para os pequenos.

Por fim, a atividade é indicada a partir dos 2 anos. Entretanto, é importante o acompanhamento de um adulto para evitar a ingestão das massinhas pelos pequenos.

Jogo da memória

Esta é uma opção para quem busca diversão e estímulos ao cérebro. O Jogo da Memória é bem fácil de encontrar, é um dos brinquedos baratos e super divertido para auxiliar a concentração.

Inclusive, a atividade pode ser feita sozinha. Porém, fica mais divertida com outras pessoas, amiguinhos ou até juntar a família.

Brinquedos de encaixar

Essa dica é ótima para um presente para bebês. Os blocos de encaixar podem ser de diferentes formas, e há opções com preços bem bacanas, o que torna esse brinquedo barato. O brinquedo estimula o bebê e a criança a desenvolver a atividade motora e noção de espaço ao ter que encaixar as pecinhas.

Lousa mágica

Esse presente faz sucesso entre a criançada! O brinquedo barato nada mais é que uma lousinha magnética. Basicamente, a criança desenha sobre a superfície. Depois é só levantar a parte da lousa e tudo apaga.

A partir do primeiro aninho já é possível dar esse brinquedo, assim você estimula as primeiras atividades artísticas do(a) pequeno(a).

Quebra cabeça

Encerramos nossa lista com este clássico! O quebra-cabeça estimula a concentração e capacidade de encaixar, além de ser um dos brinquedos baratos. Para as crianças mais novas, recomendamos modelos em EVA e as peças devem ser maiores e com temas que sejam do interesse infantil. A diversão é garantida!