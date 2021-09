Morre no HEANA o homem que foi gravemente ferido no pescoço com disco de lixadeira

Marcos Antônio de Sousa, de 52 anos, teve a morte constatada nesta quinta-feira (16) no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela própria unidade, onde o homem estava internado desde a terça-feira (14), depois de sofrer um grave acidente.

Ele manuseava uma lixadeira em casa quando o disco da ferramenta se soltou repentinamente e o atingiu no pescoço, provocando um ferimento profundo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas e, assim que foi constatado que se tratava de uma situação mais crítica, os militares já entraram em contato com o hospital, que deixou uma equipe de prontidão para receber o paciente.

Durante o percurso até a unidade, Marcos acabou entrando em choque hipovolêmico, causado pela perda excessiva de sangue, e já no hospital sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Apesar da luta para sobreviver e dos esforços das esquipes médicas, ele não resistiu.

O homem trabalhava como motorista carreteiro no Grupo Rio Vermelho, que enviou nota ao Portal 6 lamentando o ocorrido.

O grupo Rio Vermelho, com imenso pesar e dor, se despede do Sr. Marcos Antônio de Souza. Sabemos que aqui ele completou sua carreira com grande excelência, deixando seu legado de uma grande pessoa, pai, funcionário e amigo. Sentiremos sua falta, lembranças boas ficarão eternamente.