Taxa de hospitalização de pacientes com Covid-19 diminui ainda mais em Anápolis

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI de Anápolis continua em queda, conforme o painel da Covid-19.

Apenas 10% das Unidades de Tratamento Intensivo estão ocupadas, já os de enfermaria estão totalmente ociosos.

Nesta quinta-feira (17), um idoso de 69 anos da cidade teve a morte confirmada por complicações da doença.

Conforme o boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde (Semusa), ele faleceu no ultimo dia 16.

No mesmo documento, a pasta informou 42 novos casos nas últimas 24h, sendo 19 do sexo feminino e 23 do sexo masculino.