Assistir A Fazenda 2021 online e grátis: veja como

A Fazenda 2021 é o maior reality show da emissora Record. Todo ano ele é aguardado por inúmeros fãs e amantes. Pois bem, mas o que talvez você não saiba é que dá para assistir ao reality tanto no canal aberto da Record TV, online e de graça.

No canal aberto, basta sintonizar a TV na Record TV, no horário programado pela emissora, e acompanhar a edição principal do reality. Com essa opção, o fã do programa consegue assistir às provas ao vivo, a formação da roça e a eliminação dos participantes. Além do compilado da convivência dos peões ao longo do dia.

Enquanto isso, online o programa pode ser assistido no PlayPlus, o serviço de streaming da Record TV. Ademais, existem dois jeitos de ficar por dentro dos acontecimentos da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: o modo gratuito e o modo pago.

Para assistir gratuitamente, é necessário criar um cadastro na plataforma da emissora usando dados básicos como nome e e-mail. Assim, para assistir, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e confere o reality somente no horário estabelecido pela emissora.

A segunda forma de acompanhar A Fazenda 2021 no PlayPlus, é a versão mais completa da plataforma. À medida que o assinante tem acesso a vários sinais de dentro da sede, ele pode acompanhar a convivência dos peões durante 24 horas. Para isso, a assinatura custa a partir de R $12,90 por mês.

Ou seja, existem dois formatos para assistir A Fazenda 2021 online no streaming da Record TV: uma é gratuita e o usuário pode acompanhar o mesmo sinal da TV aberta e outra é paga e o usuário pode assistir ao reality por 24 horas.

Que horas começa A Fazenda?

Basicamente, existem três horários de exibição do programa principal de A Fazenda 2021: um para os dias úteis, outro para sábado e outro para domingo. Veja a programação:

Segunda-feira – 22h45: Prova de Fogo

Terça-feira – 22h45: formação da Roça

Quarta-feira – 22h45: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira 22h45: Eliminação

Sexta-feira 22h45: repercussão da eliminação + começo da Festa

Sábado 22h30: Resumo da festa

Domingo – 23h15: convivência entre os peões