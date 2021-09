Homem é atropelado com o próprio carro e levado ferido para hospital de Anápolis

A sexta-feira (17) foi de correria e desespero para moradores do bairro de Lourdes, na região Leste de Anápolis, que tiveram de mobilizar para tentar ajudar um homem de 58 anos.

Tudo aconteceu quando ele começou a empurrar o próprio carro, um Fiat Uno, para tentar fazê-lo pegar “no tranco”.

No entanto, o senhor acabou se desequilibrando, caiu e foi atropelado pelo veículo, que atingiu um meio-fio e só parou quando colidiu com o portão de uma vizinha.

Vários populares pararam no local para pedir ajuda e acompanhar a situação. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima ainda estava caída no chão com lesões pelo corpo e sangramento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser chamada e encaminhou o homem para o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Já o carro teve de ser apreendido e levado para o centro pátio da cidade porque estava com a documentação atrasada.