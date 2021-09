Em visita a Anápolis, Caiado lança novo colégio militar e libera obra na GO-330

Anápolis recebe uma nova visita do governador Ronaldo Caiado (DEM), na manhã desta segunda-feira (20), para uma agenda que começa no início da manhã e se estende ao longo do dia.

O primeiro ato é a inauguração do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Senador Onofre Quinan, no bairro de Lourdes, e ainda entrega de 148 Chromebooks para estudantes da 3ª série do Ensino Médio.

Esse é o quarto CEPMG do município e o primeiro inaugurado na gestão atual.

Foram investidos um total de R$ 408.618,63 na adaptação do prédio da unidade escolar, que conta com 15 salas de aula e terá capacidade para atender mil alunos dos ensinos Fundamental II e Médio a partir do próximo ano letivo.

No local também há a previsão de entrega de escrituras a 50 famílias do bairro Morada Nova, na região Leste, que esperam há quase 20 anos pelo documento.

Após a inauguração do colégio, Caiado se deslocará até o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), onde assina a ordem de serviço para restauração de mais de 34 quilômetros da GO-330.

O governador finaliza os compromissos da agenda conhecendo as instalações da Delfire Arms, indústria do segmento de defesa e segurança pública criada em 2017.