Uma van da Prefeitura de Ubatuba foi flagrada deixando moradores de rua em uma via, em Taubaté, no Vale do Paraíba, na manhã desta sexta-feira (17).

A ação foi filmada por um morador da região, que acionou a Guarda Municipal. A Prefeitura de Taubaté registrou um boletim de ocorrência não criminal para investigar o caso.

Dois moradores de rua foram localizados na praça Dr. Barbosa e levados pelos guardas municipais a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Taubaté.

No depoimento, os dois homens disseram que estava na Casa de Passagem, em Ubatuba, quando ofereceram carona para Taubaté.

Uma assistente social da Prefeitura de Taubaté esteve na delegacia e ofereceu abrigo aos moradores de rua, que recusaram. Eles se comprometeram a comparecer no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua para prestar esclarecimentos.

Procurada, a Prefeitura de Ubatuba não retornou até o momento.