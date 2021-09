Em Anápolis, Caiado abre novo colégio militar, lança obra na GO-330 e entrega chromebooks e escrituras de residencial popular

O governador Ronaldo Caiado (DEM) deve finalizar os compromissos da agenda em Anápolis nesta segunda-feira (20) visitando as instalações da Delfire Arms, indústria do segmento de defesa e segurança pública localizada no DAIA.

Mais cedo, o chefe do Executivo Estadual esteve no bairro de Lourdes, na região Leste da cidade, para inaugurar oficialmente o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Senador Onofre Quinan.

Na solenidade, o governador afirmou que a educação já é uma marca registrada do governo e que já foi investido uma quantia de R$ 1,7 bilhão. Apenas na nova unidade militar, que tem 15 salas de aula e capacidade para atender mil alunos dos ensinos Fundamental II e Médio, foram aplicados R$ 408.618,63.

O objetivo, segundo Caiado, seria dar aos jovens mais oportunidades para que não abandonem a escola e possam ter estruturas e professores que os ajudem a sair qualificados para enfrentar o ensino superior e o mercado de trabalho.

“Já estamos com resultados. Somos o 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com 4.8, essa não é nota de referência pra ninguém. É nota vermelha. É baixo de 5. A meta é o César Toledo, que alcançou o 7,5. Se nós dermos as condições e motivações para nossas crianças, Goiás vai dar a volta por cima com um 7.5. Esse é o desafio que estamos fazendo na nossa gestão”, disse o governador.

Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) fez um discurso breve. Ele se limitou a elogiar a qualidade da estrutura e disciplina dos colégios militares e pediu que todos os presentes aplaudissem os professores, que são responsáveis pela formação dos estudantes.

Estiveram presentes várias autoridades políticas, como os deputados estaduais Coronel Adailton (PP) e Amilton Filho (SD), o deputado federal delegado Waldir (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB).

Entregas

Ainda nesta segunda-feira, Caiado já realizou a entrega de 160 Chromebooks para estudantes da 3ª série do Ensino Médio, que deverão auxiliar no aprendizado dos adolescentes. Na regional da cidade haverá a distribuição de mais 4.832 unidades dos mesmos aparelhos.

O governador também participou da entrega de escrituras a 50 famílias do bairro Morada Nova, na região Leste, e assinou uma ordem de serviço para restaurar mais de 34 quilômetros da GO-330. O investimento previsto para a obra é de mais de R$ 25 milhões.