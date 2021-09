Essas são as doenças que podem estar associadas a vontade de fazer xixi toda hora

Pois bem, se há algum tempo você sente uma vontade doida e urgente de ir ao banheiro fazer xixi. Ou se vai com muito mais frequência do que o normal. Normalmente isso não significa que é uma doença em si. Entretanto, pode ser um sintoma de que você possui problemas no aparelho urinário.

Mas, vamos lá, antes de se auto-diagnosticar com qualquer doença fatal. Basicamente, existem dois fatores que podem estar afetando a frequência com que você faz xixi. Não se preocupe muito! Primeiro analise se o seu consumo de líquidos aumentou. Segundo, se você está grávida também acontece, já que o feto empurra a bexiga.

Algumas das doenças de que você pode estar sofrendo por fazer muito xixi:

Infecção urinária

Bastante comum entre as mulheres. Essas infecções podem ocorrer em qualquer parte do sistema urinário. Em resumo, se for um desses, provavelmente você também sentirá dor ou queimação ao urinar. Além disso, a parte inferior do abdômen pode doer e a urina tem um cheiro forte ou sangue. Em alguns casos, você pode até ter febre e calafrios.

Bexiga hiperativa

Este é um diagnóstico feito quando a bexiga expele urina na hora errada. Isso não é uma doença em si. Basicamente, a bexiga hiperativa é ter vontade de urinar à noite (8 ou mais vezes), incontinência ou se você repentinamente perder a vontade de ir ao banheiro logo depois de ficar desesperado.

Diabetes

Para quem não sabe, pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 também podem ter esse problema. Nestes casos, a frequência pode aumentar porque o corpo não consegue controlar os níveis de açúcar no sangue. Logo, para neutralizar isso, os rins trabalham mais para tentar eliminá-lo, produzindo mais xixi do que o normal.

Problemas renais

Em resumo, os rins, por estarem encarregados de filtrar as toxinas do sangue e eliminá-las pela urina, também podem produzir mais vontade de ir ao banheiro quando algo está errado. Mas, este não é o único sintoma, geralmente os problemas nesses órgãos são acompanhados por dores na parte inferior das costas.

Próstata aumentada ou infectada

Geralmente, a próstata cresce com você. Mas, se o crescimento for exagerado, pode interferir na sua vontade de ir ao banheiro. A título de curiosidade, este órgão está localizado logo acima da uretra, impedindo a livre circulação da urina. Assim, quando isso ocorre, as paredes internas da bexiga ficam irritadas, causando sua contração prematura e um desejo maior de ir ao banheiro.

Tumor ou câncer

Não se apavore, esse sintoma não é o mais comum. Mas também, pode ser o caso, se você tiver um tumor em outra região da região pélvica e que afeta o espaço que sua bexiga ocupa.