Ocupação dos leitos de UTI na rede municipal de Anápolis cai para 2%

Nenhum novo óbito por Covid-19 foi registrado em Anápolis nas últimas 24h.

Ao menos, é o que informa o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado à imprensa na tarde desta segunda-feira (20).

No mesmo documento, a pasta informou também que 11 moradores testaram positivo para o novo coronavírus no mesmo período e adentraram as estatísticas gerais do município, que já conta com mais de 54.100 infectados.

No Painel da Covid, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria se encontram zerados.

Porém, vale ressaltar que o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) segue recebendo pacientes internados com a doença.

Entretanto, a unidade não adentra a estatística municipal do Painel da Covid, por se tratar de um hospital da rede estadual de saúde.

Sendo assim, o percentual de 0% dentro do âmbito do município não significa, propriamente, uma ausência de internação de pacientes moradores da cidade.

No mesmo painel, os leitos de UTI se encontram com a ocupação na casa dos 2%, menor valor desde o início da pandemia.