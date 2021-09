Enel abre inscrições para oficinas de capacitação que vão ajudar quem está procurando emprego

O projeto Enel Compartilha Oportunidade está de vagas abertas para jovens interessados em participar de oficinas de capacitação profissional.

O evento é gratuito e acontecerá na quarta (22) e quinta-feira (23), através do formato online, via Whereby.

O objetivo das aulas será passar dicas para a inserção no mercado de trabalho, abordando temas como: elaboração de currículo, ferramentas digitais e até mesmo entrevistas de emprego.

Qualquer pessoa acima de 18 anos poderá se cadastrar para participar das oficinas.

Os interessados devem se inscrever através do seguinte link: https://bityli.com/Mo6RA

Uma vez cadastrado, todas as demais instruções para participar da iniciativa serão enviadas por e-mail ou WhatsApp.