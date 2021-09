Inverno se despede de Anápolis com onda de calor de quase 40º C

A próxima quinta-feira (23) marca o fim do inverno e o início da primavera no Brasil.

Em Anápolis, a mudança de estação traz esperanças de um tempo mais ameno e com temperaturas mais baixas, além do aumento da expectativa para o retorno das chuvas.

Porém, os últimos dias de inverno prometem ser bem marcantes e ir de encontro com esse anseio por renovação.

Isso porque os termômetros da cidade deverão beirar os 40ºC durante os fins de manhã e inícios de tarde pelos próximos dias.

Segundo o The Weather Channel, principal plataforma meteorológica do mundo, Anápolis terá máximas previstas para os 37ºC no período.

A situação está tão crítica que até mesmo os moradores decidiram reclamar das altas na temperatura, através das redes sociais.

Não tem como ser feliz com um calor desse morando em Anápolis — Maria Eduarda (@Mariaeduardarer) September 21, 2021

É surreal o calor que ta fazendo em Anápolis hoje — Matheus Farah (@farahmatheus) September 20, 2021

Acho que eu nunca tinha sentido esse calor em Anápolis. — Maria Clara (@mariaclara_borg) September 16, 2021

O maior problema, porém, é o baixíssimo índice da umidade relativa do ar, que maximiza os efeitos do calor, causando uma sensação térmica ainda mais severa.

Tanto é que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil emitiram alertas de risco para o baixo percentual de umidade, que poderá ficar abaixo de 20%.

O fenômeno dificulta a respiração e pode ser muito crítico para pessoas idosas ou crianças.