Custa apenas R$15,90 almoçar bem na mansão mais famosa e bonita de Anápolis

Na próxima semana, o Mezzanino Lounge completa 02 anos de inauguração em Anápolis e, apesar dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, o local se mantém mais forte que nunca e apresenta para a população um novo cardápio gastronômico e de drinks.

Antes dos períodos de lockdown, que obrigaram toda a cidade a fechar as portas, o estabelecimento só funcionou por cinco meses e, mesmo em pouco tempo, conseguiu fidelizar clientes oferecendo uma experiência única, com ambientes agradáveis e os melhores sabores.

Recentemente, o Mezzanino também conseguiu uma outra conquista: inaugurar uma nova casa, o Dona Ana Restobar, contando com uma estrutura linda, estilo ‘calçada de Pirenópolis’ e ‘boteco de esquina”.

Mas agora, a nova aposta dos proprietários do Mezzanino, além de inovações constantes, é o almoço executivo, que é oferecido de segunda a domingo e custa apenas R$ 15,90.

Já imaginou pagar pouco por uma comida de qualidade e ainda ter ao redor um ambiente diferenciado e com opções de bons drinks ou chope gelado?

A mansão mais badalada da cidade também oferta espaços exclusivos para reuniões e eventos empresariais e até mesmo para comemorações de aniversários e casamentos.

Nas quartas-feiras, é tradicional ter o famoso karaokê e, a partir de quinta-feira, os clientes sempre contam com músicas ao vivo.

“A pandemia ensinou muita coisa nesses 02 anos. O Mezzanino teve que se reinventar e hoje já passou coisas de uma vida toda. O Mezzanino se tornou um lugar de referência, não perdeu a qualidade nem a essência. E o almoço, que veio com a pandemia, hoje virou mais uma paixão”, afirmou Anna Luiza, proprietária do espaço.

“Nossa feijoada de sábado, com pagode e chope também está cada vez mais famosa. Sempre gostamos de lugares e coisas diferentes. O Mezzanino e o Dona Ana não são diferentes. Quem não conhece, precisa conhecer. Mesmo com tanta luta, só sinto gratidão”, acrescentou.

O Mezzanino Lounge fica na Rua 10 da Vila Industrial, entre os bairros Jundiaí e JK Nova Capital. Já o Dona Ana está localizado na esquina mais charmosa do bairro Jundiaí, em frente ao Sesc.

Mais informações estão no Instagram do @mezzaninolounge e do @donaanaaps.