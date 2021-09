Última chance para participar de seleção do Detran com quase 80 vagas e salários de até mais de R$ 4 mil

Termina na próxima sexta-feira (24) as inscrições para o processo seletivo com 78 vagas para os interessados em trabalhar no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás.

As oportunidades são para quase 10 cargos diferentes, sendo eles: apoio administrativo, arquiteto, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, psicólogo, operador de equipamento de pintura, técnico em sinalização de trânsito e assistente técnico de trânsito.

As remunerações são diferentes para cada função e podem chegar a até R$ 4.665,82. Os interessados também precisam se atentar para a taxa de inscrição, que varia entre R$ 10 e R$ 25.

O resultado definitivo das inscrições deferidas está previsto para ser divulgado no dia 06 de outubro. Como o processo conta com várias etapas, a lista final dos selecionados deverá sair em dezembro.

Todos os novos funcionários deverão ser contratados pelo período máximo de 03 anos. No entanto, há a possibilidade de prorrogar para até 05 anos.

Tanto o edital quanto a página de inscrições estão disponíveis no site da seleção, clicando aqui.