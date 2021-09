Terceira dose e Dia D da vacinação em Anápolis: veja locais e quem já tem direito ao reforço

Anápolis inicia nesta sexta-feira (24) a aplicação da dose de reforço. Poderão receber a terceira dose pessoas com idade igual ou acima de 70 anos que tenham feito a segunda dose há seis meses, independente do laboratório do imunizante recebido anteriormente.

Pessoas com alto grau de imunossupressão com laudo médico (veja abaixo) também receberão o reforço. Esta dose deve ser administrada somente após 28 dias da aplicação da segunda, independente do laboratório das doses anteriores.

No sábado (25) acontece o Dia D de vacinação contra a Covid-19, uma repescagem daqueles que ainda não receberam a vacina.

Estudantes de 12 a 17 anos, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, gestantes e puérperas continuam recebendo a primeira dose normalmente.

A segunda dose também segue sendo aplicada conforme a data agendada na caderneta de vacinação para AstraZeneca e CoronaVac. Já as pessoas que receberam a Pfizer e têm segunda dose agendada na caderneta até 04 de outubro, poderão receber sua dose nesses dois dias, de forma antecipada.

Os locais de vacinação desta sexta e sábado serão os mesmos e o horário é das 8h às 16h. A partir de segunda-feira, 27, a imunização passa a acontecer nos postos de saúde.

Confira os locais de vacinação desta sexta e sábado (24 e 25/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

Unidade de saúde JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Unidade de saúde Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas:

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

Segunda dose

AstraZeneca

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Pfizer

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

Unidade de saúde JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Dose de reforço

Idosos com idade igual ou superior a 70 anos (seis meses após a segunda dose) e pessoas com alto grau de imunossupressão (28 dias após a segunda dose):

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Antigo Cerest (pedestres)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

Descrições para pessoas com alto grau de imunossupressão:

– Imunodeficiência primária grave.

– Quimioterapia para câncer.

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

– Pessoas com HIV/AIDS.

– Uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias.

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

– Pacientes com doenças inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

– Pacientes em hemodiálise.

*Tabela de drogas modificadoras da resposta imune e doses consideradas imunossupressoras: Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de Mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-Mercaptopurina; Biológicos em geral (Infliximabe, Etanercept, Humira, Adalimumabe, Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte, Secukinumabe e Ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe)

Fonte: Calendário de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim) – Pacientes Especiais