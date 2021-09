Martha Alves, de SP – A morte do ator Luiz Carlos Araújo, 42 , que atuou na novela “Carinha de Anjo” (SBT), foi causada por uma asfixia acidental, segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal). Ele foi encontrado morto no apartamento onde morava, no centro de São Paulo, no dia 11 de setembro.

O delegado Roberto Monteiro, responsável pela investigação, disse na tarde desta quinta-feira (23) ao programa A Tarde é Sua (Rede TV!) que o laudo do IML confirma a impressão inicial dos investigadores de que ele morreu em decorrência de asfixia acidental.

“Ele colocou um saco plástico na cabeça e possivelmente em uma prática de asfixiofilia, em que a pessoa pretende obter maior satisfação sexual quando ela diminui a respiração, o fluxo, a entrada de oxigênio”, explica o delegado.

Monteiro disse ainda que o laudo identificou que o ator usou drogas e ingeriu remédios antidepressivos. “Foi uma conjugação de situações que fizeram com que provavelmente o Luiz Carlos perdesse a consciência e acabasse morrendo sufocado, sem ar.”

Além do laudo do IML, o delegado havia ouvido o depoimento do porteiro do prédio, amigos e o ex e o atual namorado do ator. “Nós inicialmente não desconsideramos nenhuma possibilidade, nenhuma situação que pudesse se apresentar”, disse o delegado.