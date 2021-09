Gênesis: resumo dos capítulos da semana de 27 de setembro a 1º de outubro

Se você acompanha fielmente “Gênesis”, da TV Record, e busca saber primeiro o que vai acontecer nos próximos capítulos, então você está no lugar certo! Hoje, o Portal 6 vai te dar um gostinho do que vem por aí na novela Gênesis: resumo dos capítulos da semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro. Confira:

Gênesis: resumo dos capítulos

27/09 – Segunda-feira

A semana começa com José sozinho com Asenate. Enquanto isso, Judá sente o impacto das palavras de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida. Por fim, Judá reencontra Israel.

28/09 – Terça-feira

Basicamente, Shetep ampara o faraó. Anos depois, Neferíades observa José na piscina do palácio.

29/09 – Quarta-feira

No meio da semana, José se surpreende ao rever Asenate. A medida que Shareder se desentende com Herit. Por fim, Meritre faz um triste pedido a Pentephres.

30/09 – Quinta-feira

Finalmente, Neferíades se insinua para José. Inclusive, Muriel se irrita com a atitude de Judá. Por fim, O faraó fica chocado com uma mensagem.

01/10 – Sexta-feira

No último capítulo da semana, José tenta sair da armadilha de Neferíades. Enquanto isso, o faraó Sheshi anuncia uma guerra. Por fim, Asenate se assusta com a postura de Adurrá. José, nesse entretempo, é surpreendido novamente com a atitude ousada de Neferíades.

Sobre a novela

A novela se baseia no livro da Bíblia Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito.

Escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com colaboração de André Rodrigues, Ecila Pedroso, Marcos Ferraz, Jaqueline Corrêa, Meuri Luiz e Valéria Motta, tem direção Carlo Milani, Carlos Magalhães e Leonardo Miranda, e direção geral e artística de Edgard Miranda.