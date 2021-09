6 jogos de celular leves e viciantes para Android e iOS

Você está com a memória do seu celular cheia e tem dificuldades em desapegar das fotos ou aplicativos? Esse é um problema que muitos usuários dos smartphones sofrem, principalmente quando querem baixar jogos novos. Pois bem, foi pensando nisso que hoje trouxemos para você 6 jogos de celular leves e viciantes, eles são compatíveis tanto no Android quanto no iOS.

Seu smartphone nem vai notar que estão salvos e instalados dentro dele. Vem com a gente!

Plague Inc.

Tamanho: 52 MB

Inspirado na pandemia do coronavírus, Plague Inc. é um jogo que posiciona você como o dissipador de uma epidemia global de uma doença, bactéria, vírus ou qualquer outro problema de escala mundial que possa conjurar.

Rebel Inc.

Tamanho: 52 MB

Indo na mesma pegada de Plague Inc., temos Rebel Inc.. Basicamente, é um jogo com a mesma mecânica de disseminar um vírus, mas ambientado em outro formato: você assume o controle em um cenário pós-Guerra Civil. Assim, deve, mesmo após o fim do conflito, acabar com eventuais insurgências e forças rebeldes paramilitares que ainda desestabilizam o novo governo.

Happy Glass

Tamanho: 62 MB

No geral, Happy Glass é um jogo educacional com desafios à medida que você progride em seus muitos, muitos, muitos níveis. Basicamente, o seu objetivo é despejar um líquido dentro de um copo. Porém, há um problema: não vale derramar ou perder o líquido para o fogo nem nada do gênero. Por fim, o cenário é cheio de obstáculos para você contornar ao desenhar linhas com os dedos.

Ink Inc.

Tamanho: 63 MB

Você quer ser um tatuador? O Ink Inc. te possibilita ser um proprietário de um estúdio de tatuagem, com clientes já entrando pela porta, pedindo para riscar na pele seus designs aleatórios. Aqui a diversão começa.

Zen Pinball

Tamanho: 74 MB

Primeiramente, quem viveu a época dos “fliperamas” vai amar esse jogo. Basicamente, a diversão acontece na mesa de pinball e possibilita o jogador dar um verdadeiro show de destreza e reflexos.

Hole.io

Tamanho: 79 MB

Se você está afim de não largar mais seu celular esse é o jogo certo. Basicamente, sua função é destruir cidades. Assim, em Hole.io, você é um buraco. Sim, é isso mesmo: um buraco, que deve ir engolindo pequenas coisas no cenário a fim de que cresça e possa, bem, comer coisas maiores. Eventualmente, você estará devorando prédios e estádios inteiros em uma partida com tempo limite.