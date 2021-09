Mulher vai parar no hospital após confundir colírio com cola e passar nos olhos

Viralizou nas redes sociais o acidente da mulher que foi parar no hospital, na última terça-feira (21), após confundir colírio com cola, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

A vítima, de 55 anos, revelou que no momento do acidente ela e o namorado, que realizou a aplicação, não estavam usando óculos. Ela ainda relatou que tanto a cola, quanto o colírio estavam armazenados juntos na geladeira.

Com os olhos colados, a mulher precisou ir ao oftalmologista para fazer a limpeza. Para ser realizado o processo, foi necessário cortar os cílios para em seguida anestesiar e higienizar os olhos.

Em entrevista ao G1 após o episódio, a vítima que não quis se identificar, contou que faz tratamento contínuo de glaucoma e que já está em casa se recuperando do acidente.