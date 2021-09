Resumo de Te Dou a Vida: 27 de setembro a 1º de outubro

Se você acompanha fielmente “Te Dou a Vida”, do SBT, e busca saber primeiro o que vai acontecer nos próximos capítulos, então você está no lugar certo! Hoje, o Portal 6 vai te dar um gostinho do que vem por aí. Confira o resumo de Te Dou a Vida da semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro. Confira:

Resumo de Te Dou a Vida

27/09 – Segunda-feira

A semana começa com Pedro chegando à casa de Yina e, apesar de ela acreditar que as coisas vão melhorar com o namorado, o jovem decide terminar o relacionamento por ter decepcionado depois de ela ter insultado dona Elena.

Do outro lado, Nicolás descobre que seus pais estão discutindo. Então Ernesto decide fazer os passes com Elena e a mulher toma uma decisão sobre seu relacionamento com Pedro.

Por fim, o médico dá uma boa notícia a Elena, pois depois de vários dias já se percebe que o transplante de medula fez efeito e as células da criança estão se regenerando. Enquanto isso, Gabriela tem vários detalhes com Samuel que, embora ele não perceba, a mulher está muito apaixonada.

28/09 – Terça-feira

Primeiramente, Elena visita Pedro na oficina e pede desculpas por ter dito a ele que não teriam contato novamente. Então o jovem aproveita a oportunidade e declara seu amor por ele. Enquanto isso, Elena conversa com sua irmã Irene e conta que as palavras que recebeu de Pedro a emocionaram. Além disso, aceita que ela está um pouco confusa.

Do outro lado, Yina decide procurar Pedro e embora ela tente consertar as coisas, ele a rejeita. Com isso, Elena e Ernesto se maquiam e Irene fica chateada, pois quer evitar o amor que existe entre sua irmã e seu marido. Por fim, Elena fica pensando no que Pedro lhe confessou. Enquanto Samuel conversa com Rosa e ela confessa que gosta dele. No final, Nelson decide ir à igreja para se confessar com o Pai e a penitência deve dar um dinheiro extra para seus empregados.

29/09 – Quarta-feira

Neste capítulo, Irene fica de mau humor ao saber que sua irmã se reconciliou com Ernesto. Então decide ligar e pedir para ele se encontrar. A medida que a irmã de Elena decide contar a Ernesto que o irmão de Pedro trabalha na empresa e que foi a própria Elena quem autorizou a contratação. Além disso, a mãe de Elena, Andrea, decide ajudar Monica a conseguir um encontro, pois não sabe que a jovem por quem está apaixonada é seu marido.

Nesse entretempo, Gina decide pedir ao pai que peça a Pedro que conserte um carro que está muito danificado, a jovem quer mantê-lo ocupado de qualquer maneira. Além disso, Gabriela convida Samuel para um encontro com seus amigos e eles começam a brincar de verdade ou desafio. Por fim, Pedro recebe um telefonema da enfermeira do hospital informando que Nicolás já pode receber visitas.

30/09 – Quinta-feira

Quase acabando a semana no resumo de Te Dou a Vida, Ernesto e Elena discutem novamente porque ele tenta tirar o celular de sua esposa por não acreditar que está falando com sua irmã. Além disso, Gina visita Pedro e eles se reconciliam. Enquanto Ernesto passa junto com sua esposa e avisa que vai pensar em contar a Nicolás que ele é adotado. Do outro lado, Andrea chama Monica para encontrá-la em um café e ela aceita sem saber que a senhora está organizando um encontro às cegas com um homem.

Nesse entretempo, todos os dias os domingos apresentam mais sintomas de tontura e Esther começa a se preocupar. Enquanto Gabriela viaja com Samuel para Cuernavaca e o jovem é picado por um escorpião. Por isso, ela deve levá-lo em breve ao hospital. Por fim, Gabriela confessa à amiga que morre de amor por Samuel e que também tem muito ciúme por ele estar namorando Rosa, mas só assim é que ele fica por perto, como amigo.

01/10 – Sexta-feira

A semana acaba com Ernesto visitando a mãe e voltando a discutir com Elena sobre Pedro. Enquanto isso, Irene visita Nico e percebe o quanto o menino ama seu pai biológico. Por outro lado, Andrea convida Horacio para o encontro às cegas que prepara para Mónico com o amigo de Pili. Além disso, Nelson dá a seus funcionários um bônus como parte da penitência por pensarem em Esther, a esposa de seu amigo.

Nesse entretempo, Gina e Pedro vão ver o pai na igreja. Porque, ela quer reservar o local para poderem realizar o casamento. Enquanto isso, Ernesto diz a Elena que quando Nicolás sai do hospital quer encontrar o momento certo para lhe dizer que é adotado.

Por fim, Gabriela pergunta a Samuel como continua a ferida de escorpião e no meio da conversa o jovem percebeu que Rosa se escondeu dele que sua amiga veio visitá-lo. Assim, passa-se um mês e o pequeno Nicolás tem alta, porque mostra grande melhora com o transplante de medula óssea.

Esse foi o resumo de Te Dou a Vida, novela mexicana transmitida na SBT, que passa de segunda à sexta-feira, a partir das 18h pelo horário de Brasília (DF).