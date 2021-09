Você está bêbado? Descubra como identificar o seu nível de embriaguez

Você é daqueles que costuma beber muito e às vezes perde o controle quando se trata de álcool? Além disso, chega até passar mal e acorda de ressaca? Pois bem, hoje vamos trazer para você maneiras de saber se está bêbado ou não.

Primeiramente, quando ultrapassamos o consumo do álcool costumamos ou nos relaxar demais ou nos comportar de outros jeitos, fora do nosso comum. Porém, isso depende do metabolismo e das características de cada um.

Mas, vamos lá! Esses são os sintomas para identificar se está bêbado:

Sobriedade ou leve

Em primeiro lugar, com apenas uma bebida alcoólica, você pode dizer que está nesse estágio. Logo, mesmo que você tenha pegado algo, você sente que não há uma mudança em seu comportamento ou atitudes.

Euforia

Em segundo lugar, esta é uma das etapas com menos manifestações físicas. Geralmente ocorre entre 0,03 e 0,12% de álcool no sangue. No geral, quem está eufórico fica mais desinibido, fala com facilidade, fica mais confiante, mas as reações ficam mais lentas.

Agitação

Em seguida temos, com apenas 0,09 e 0,25% de álcool no sangue, você entra no estágio em que as emoções estão muito excitadas. Geralmente, a instabilidade emocional é muito recorrente nesta fase. Logo, sua visão pode ficar embaçada, você se esquece de coisas e leva mais tempo para manter o equilíbrio.

Confusão

Basicamente, estima-se que cerca de 5 doses nos homens, e mais do que 4 nas mulheres, chega a esse ponto de embriaguez. Em que as pessoas têm óbvios problemas em ficar de pé ou andar. Como o nome já diz, confusão, não entender o que está acontecendo ao seu redor, é a chave.

Estupor

Pois bem, se você não consegue ficar de pé sem ajuda, não respira bem ou mesmo não tem controle para usar o banheiro, considera-se que você atingiu o estágio de estupor. Basicamente é um dos mais fortes.

Coma alcoólico

Por fim, quando o nível de álcool no sangue atinge entre 0,35 e 0,45%, você corre o risco de entrar no que é conhecido como coma alcoólico. Isso significa que as funções do corpo ficam tão lentas que até mesmo colocam sua vida em risco.