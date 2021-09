Humanizada e de qualidade, clínica AmorSaúde inaugura segunda unidade em Anápolis

Saúde é assunto sério e, para mantê-la em dia, é ideal sempre receber acompanhamento médico para garantir a prevenção de doenças e diagnósticos precoces.

E em Anápolis, a Clinica AmorSaúde se destaca por ofertar à população as melhores soluções para aqueles que não possuem planos de saúde e nem podem mais esperar por filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A demanda é tão alta que uma nova filial foi inaugurada na cidade nesta segunda-feira (20), com uma cerimônia intimista com colaboradores, parceiros e autoridades públicas.

“Somos a maior rede de clínicas do país, com mais de 350 unidade em todo Brasil. Trabalhamos com condições especiais para os nossos pacientes. Também oferecemos atendimento de excelência e sem burocracias”, afirmou Carolina Freitas Xavier Oliveira, administradora das unidades de Anápolis.

Na clínica, os anapolinos podem encontrar consultas médicas em diferentes especialidades, consultas odontológicas, exames laboratoriais e exames de imagem.

“Já temos há mais de 03 anos uma unidade na cidade e, para que possamos continuar levando um atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado à toda população, vimos que era hora de abrir a segunda”, explicou Carolina.

A 1ª unidade da AmorSaúde fica na Avenida Goiás, nº 181, na Vila Santana.

Já a 2ª pode ser encontrada na Avenida Presidente Kennedy, quadra 23, lote 10, na Vila Jaiara.

Interessados podem realizar os agendamentos através do telefone (62) 3702-1060 ou pelo WhatsApp (62) 9 8519-8267.