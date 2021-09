Com intuito de proteger a filha, homem quase mata vizinho com enxadada na cabeça

A tarde do último domingo (26) foi movimentada para moradores do bairro Jardim São Paulo e também para a Polícia Militar (PM) de Anápolis.

Isso porque um homem acionou a guarnição e informou ter agredido o vizinho na cabeça com uma enxadada, após ele supostamente ter invadido a casa da filha dele.

Os policiais o encontraram com um ferimento na cabeça, bem na região onde o objeto acertou em cheio, e bastante sangramento.

Tanto é que ele precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), com apoio do Corpo de Bombeiros.

Além disso, ele também carregava uma faca na cintura desde o momento da invasão.

A guarnição realizou uma checagem e constatou que este não foi o primeiro confronto entre os vizinhos.

No início do ano, o morador e o genro tiveram outro desentendimento com a vítima da enxadada, o acusando de gravar vídeos e imagens da mulher escondido.

Na ocasião, agressões foram trocadas e a PM também teve de ser acionada.

Já na Central de Flagrantes, o delegado optou por lavrar um Auto de Prisão em Flagrante contra o invasor, tanto pela entrada sem permissão na residência, quanto por ameaça e infração de ato obsceno.