Pelo terceiro dia consecutivo, Anápolis não registra mortes por Covid-19

Nenhum novo óbito por Covid-19 foi registrado em Anápolis nas últimas 24h.

Ao menos é o que informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através do boletim, divulgado à imprensa no final da tarde desta segunda-feira (27),

Sendo assim, é o terceiro dia consecutivo que o município não comunica fatalidades nos informes epidemiológicos.

Vale ressaltar que os locais de internação não interferem na contagem de óbitos.

Ou seja, independente da UTI ser da rede estadual, municipal ou particular, qualquer morte em decorrência da doença ainda faz parte do registro do município e, por consequência, dos boletins.

No mesmo período de atualização, apenas 22 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas horas e figuraram nas estatísticas da Semusa.

No acumulado, Anápolis se encontra muito próxima da marca de 54.500 contaminados desde o início da pandemia.