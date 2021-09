O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras em pleno Mineirão, na noite desta terça-feira (28) para a definição da primeira equipe a chegar na final da Libertadores da América de 2021. Atlético Mineiro x Palmeiras ao vivo – Veja onde assistir!

O time do técnico Cuca precisa vencer a equipe paulista para poder avançar na competição e disputar a final A partida de ida, na semana passada, terminou empatada em 0x0.

O Palmeiras tenta defender uma hegemonia no futebol brasileiro e emplacar a segunda final consecutiva de Libertadores. O técnico português Abel Ferreira, bastante pressionado, deve ir a campo com uma equipe mais ofensiva.

A expectativa é de um jogo bem mais aberto do que no confronto da semana passada. O Galo deve ir para cima do time visitante, o que permitirá ao time paulista jogar da forma que seu técnico mais gosta: no contra-ataque.

O confronto que começará às 21h30 (de Brasília), terá a arbitragem de Wilmar Roldan (Colômbia) com auxílio de Andres Cunha (Uruguai) no VAR.

Além da vaga para a final, o time que avançar na noite de hoje também conquistará uma grande quantia em dinheiro. O prêmio para o segundo lugar na Libertadores é de R$31 milhões. Quem vencer o torneio coloca no bolso mais de R$80 milhões.

Amanhã (29), o Barcelona (Equador) receberá o Flamengo para definir o segundo finalista da competição. A equipe carioca venceu a primeira partida pelo placar de 2×0 e precisará somente de um empate para avançar.

O confronto desta noite será transmitido exclusivamente pelos canais FoxSports e SBT. Confira a provável escalação dos times para a decisão:

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Vargas (Keno ou Savarino)

Técnico: Cuca

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley).

Técnico: Abel Ferreira