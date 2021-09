Poder Público precisa ajudar os estabelecimentos afetados pela pandemia a dar a volta por cima

A retomada da economia é esperada por todos os empreendedores anapolinos. Muita gente pensando e repensando formas de reorganizar seus empreendimentos para voltar a uma possível normalidade.

A pandemia trouxe prejuízos para diversos setores da economia provocando falências e reestruturações em organizações ditas consolidadas. Muita gente também conseguiu se reinventar produzindo e ofertando materiais e serviços fundamentais para essa travessia.

Agora o poder público precisa se reorganizar e investir em fomento financeiro para que as empresas possam sobreviver e caminhar com segurança e estrutura. Se o Estado apoiar conseguirão sobreviver.

A retomada econômica poderá ajudar a animar a economia e possibilitar caminhos para um futuro próximo mais palatável e seguro para quem investe e vive de negócios no Brasil.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

