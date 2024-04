Major Vitor Hugo pronto para disputar a Prefeitura de Goiânia pelo PL

Ex-deputado federal deve ser confirmado nos próximos dias pela legenda

Pedro Hara - 16 de abril de 2024

Major Vitor Hugo, ex-deputado federal. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Rápidas apurou que já está praticamente certo que Gustavo Gayer (PL) vai preferir ficar mesmo na Câmara Federal, abdicando da pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia.

Com esta decisão, Major Vitor Hugo entra em cena para enfrentar a disputa pelo Paço Municipal contra Vanderlan Cardoso (PSD), Adriana Accorsi (PT) e Sandro Mabel (UB).

Tudo acertado com o senador Wilder Morais, presidente estadual do PL, e com a cúpula nacional da sigla. Nome de confiança de Jair Bolsonaro, o ex-deputado traz automaticamente o ex-presidente para o palanque.

Terceiro lugar na disputa pelo Governo de Goiás em 2022, Major Vitor Hugo confidenciou a aliados que está pronto para o desafio.

Se nada mudar, ele deve ser confirmado nos próximos dias pela legenda.

Leandro Ribeiro vira dor de cabeça para o MDB

Após deixar o grupo político do prefeito Roberto Naves (Republicanos), renunciar pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis e se filiar ao MDB, o vereador Leandro Ribeiro tem se tornado um desafio para o partido. A atual direção da legenda demonstra resistência em indicar o parlamentar como vice na chapa liderada por Márcio Corrêa (PL). Além disso, os vereadores Seliane da SOS, José Fernandes e Trícia Barreto manifestaram discordância em permitir que Leandro dispute reeleição ao Legislativo pela sigla.

Por medo de igrejas, vereadores aprovam projeto que restringe uso de banheiro por trans

Por unanimidade e sem muito alarde, a Câmara de Anápolis aprovou nesta segunda-feira (15) projeto que garante a templos, escolas confessionais e instituições mantidas por entidades religiosas a proibição do uso de banheiros com base na identidade de gênero. O texto, proposto pelo vereador Hélio Araújo (PL), agora aguarda a sanção do prefeito Roberto Naves. Com as eleições se aproximando, os parlamentares buscam evitar polêmicas, especialmente com as igrejas.

Vilmar Mariano busca aproximação de Silvye

Agora no União Brasil, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, tem buscado maior aproximação com quadros do partido, visando conseguir se viabilizar para disputar reeleição. Silvye Alves, deputada mais votada da última eleição, visitou o município entregou a Vilmar cheque simbólico no valor de R$ 5,1 milhões. O montante será dividido e direcionado para iniciativas que visam fortalecer o esporte e oferecer suporte às mulheres vítimas de violência.

Assembleia vai definir se universidades goianas entram em greve

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) está convocando assembleias para deliberar sobre a adesão à greve nas Universidades Federais de Goiás (UFG), Catalão (UFCAT) e Jataí (UFJ). Este movimento de paralisação é parte de uma iniciativa nacional que engloba sindicatos de servidores administrativos e professores de instituições de ensino federal básico e superior em todo o país. As principais reivindicações incluem a reestruturação dos planos de carreira, reposição salarial, realização de novos concursos e investimentos nas instituições do sistema federal de ensino.

Nota 10

Para o Goiânia Noise Festival, realizado entre os dias 12 e 14 no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Já tradicional, o evento contou com a participação de nomes reconhecidos da cena alternativa local, como Carne Doce, Ousel, Synx e Boogarins, além de trazer artistas famosos de outros estados, como Nação Zumbi, Terno Rei e Francisco, El Hombre.

Nota Zero

Para o Ânima Centro Hospitalar, que já foi considerado o melhor hospital privado de Anápolis e atualmente tem feito pacientes esperarem horas para serem atendidos. As crianças são as que mais sofrem com longas esperas, até mesmo na triagem. Vergonhosa a situação!

*Colaborou Denilson Boaventura