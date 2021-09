Vereador é preso suspeito de perseguir e oferecer dinheiro a menor em troca de sexo

Parlamentar alegou à Policiai Civil que a jovem de 17 anos manipulou a situação

O vereador de Pontalina, Carluzanim Bueno (sem partido) foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (28), suspeito de perseguir e oferecer dinheiro a uma jovem de 17 anos de idade para que ela tivesse relação sexual com ele.

Responsável pelo caso, o delegado Pedro Democh contou que a adolescente começou a conversar com o vereador há cerca de um mês para pedir ajuda assistencial – já que mora sozinha com uma filha.

“A partir daí, ele teria começado a mandar mensagens de cunho sexual, com fotos do órgão genital. Ele também mandou fotos segurando dinheiro, com o intuito de manter relação sexual com ela”, disse Pedro ao G1.

Diante da situação, a adolescente teria pedido para que o vereador parasse de mandar as mensagens ou o denunciaria à polícia.

“Na delegacia, ele disse que a jovem manipulou toda a situação para conseguir o dinheiro. A investigação ainda vai continuar, mas a palavra da vítima tem peso maior em casos como esse”, explicou o delegado ao mesmo site.

Silêncio

O Portal 6 entrou em contato por e-mail com a Câmara Municipal de Pontalina para saber como a Casa está lidando com a situação, mas ainda não houve retorno.