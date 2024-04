Jovem morre na hora após ser alvejado com diversos tiros dentro de casa, em Abadiânia

Vídeo obtido em câmera de segurança mostra momento que carro dos suspeitos chega a cena do crime e disparos sendo realizados

Gabriella Pinheiro - 27 de abril de 2024

Imagem registrada em câmera de segurança mostra carro chegando próxima a cena do crime. (Foto: Reprodução)

As primeiras horas deste sábado (27) foram marcadas por uma fatalidade, após um jovem, de 19 anos, morrer alvejado com diversos disparos de arma de fogo. O caso aconteceu no setor Prolongamento II, em Abadiânia.

A tragédia ocorreu em torno das 00h, no momento em que um carro de cor preta passava pela Rua F, mas acabou parando em frente a residência onde a vítima estava, juntamente com outras três pessoas.

Segundo relato de testemunhas, dois homens encapuzados teriam saído do veículo, entrado na propriedade e efetuado diversos disparos na direção do jovem, que faleceu no ambiente. A motivação para o crime não foi divulgada.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o automóvel usado pelos suspeitos trafegando por uma via, dando ré e, na sequência, entrando em outra rua. Logo em seguida, é possível escutar diversos disparos de arma sendo efetuados.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao endereço para coleta de relatos e isolamento da área.

Um outro jovem, de 25 anos, também chegou a ser atingido, na perna direita, próximo ao joelho, mas foi encaminhado até uma unidade de saúde.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente e constatou o óbito da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu no local para remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).