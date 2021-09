Descobrimos o que acontece se apertar o novo ícone de número 1 no WhatsApp

Você que usa o aplicativo mais baixado do Brasil, já deve ter reparado que ao tentar enviar fotos em uma conversa aparece uma opção ao lado do botão enviar. Mas que acontece se apertar o novo ícone de número 1 no WhatsApp?

Pois bem, nós descobrimos! Trata-se da função de envio de imagens com visualização única lançada no mês passado.

Basicamente, o recurso é prático para quem quer enviar fotos de um jeito mais discreto, já que o conteúdo some após alguém abrir. Porém, cuidado, tem gente enviando sem querer fotos nesse formato e ficando perdido pelo fato de que a imagem desaparece dentro da conversa. Vamos lá!

Como funciona a nova função no WhatsApp?

Primeiramente, uma vez que você escolhe enviar uma foto ou vídeo selecionando o ícone do número 1, o contato que a recebe só consegue abrir a mídia e visualizá-la uma vez. Em seguida, o arquivo fica automaticamente indisponível. Logo, ao voltar para a tela do chat, a mídia some.

Assim, uma mensagem passa a ser exibida com o alerta “mensagem aberta“. Mesmo se você tocar ali, a foto ou vídeo enviado não abrirá mais. Neste caso, a pessoa que recebeu sua mídia não poderá:

Salvá-la na memória do dispositivo

Favoritar a mensagem em questão

Compartilhá-la

No entanto, ainda é possível tirar um print na tela, então é preciso que você pense bem antes de enviar algo com um teor mais confidencial ou comprometedor. Além disso, caso o usuário que recebeu o conteúdo não visualizá-lo em até 14 dias, ocorrerá uma indisponibilidade automática da mídia.

Para enviar uma foto ou vídeo de visualização única, siga os passos abaixo:

Abra o WhatsApp e selecione a conversa que deseja

Vá na opção de enviar uma foto ou vídeo.

Escolha o conteúdo que deseja compartilhar

Antes do envio, você verá um ícone com um número 1 na barra de texto, ao lado do botão de enviar

Toque nele e, na sequência, toque no botão de enviar. Prontinho.

No entanto, só dá para saber se o seu contato abriu a foto de visualização única se as confirmações de leitura (aqueles tiquezinhos azuis) estiverem ativadas para as duas pessoas na conversa. Assim, como já dito, se a pessoa não abrir a foto ou vídeo em até 14 dias, o arquivo fica indisponível.

Vale lembrar que o novo recurso é diferente das mensagens temporárias. Isso significa que a função pode ser ativada em qualquer conversa e faz com que todas as mensagens trocadas ali desapareçam após sete dias. Pois bem, agora você já sabe o que acontece se apertar o novo ícone de número 1 no WhatsApp.