Gigante do ramo alimentício oferece mais de 180 vagas de emprego em Goiás

A empresa JBS, gigante do ramo alimentício, está ofertando 182 vagas de emprego na Friboi. As unidades estão localizadas em Mozarlândia, Senador Canedo e em Goiânia.

Em Goiânia, estão disponíveis 20 vagas para operador de produção. O candidato interessado na vaga deve comparecer no endereço Avenida Lago Azul, S/N, Chácaras Mansões Rosas de Ouro, às segundas, quartas, ou sextas-feiras a partir das 7 horas. Outra maneira é de participar da seleção é enviar o currículo para o e-mail [email protected] As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD).

São 100 vagas no município de Mozarlândia, interior do Estado. Estão disponíveis 45 vagas para operador de produção, oito para máquinas e equipamentos, 12 para operador de armazenagem e expedição. Ainda há postos de trabalho para vigilante, auxiliar de lavanderia, eletricista e mecânico de manutenção. Os interessados, devem comparecer na unidade de segunda-feira a sexta-feira, entre 8h30 e 16h30, com documentos pessoais em mãos. A fábrica está localizada na rodovia GO-347. Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (62) 3348-8946 e (62) 3348-8949.

Senador Canedo tem 62 vagas abertas, todas para operador de produção. Os interessados devem levar o currículo no endereço da empresa localizada na Alameda Perimetral Norte, número 6.124.O horário de atendimento é a partir das 8 horas de segunda e sexta-feira.