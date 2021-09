Os fãs de Anitta estão reclamando nas redes sociais após a cantora ter ficado de fora da lista de indicados ao Grammy Latino 2021, divulgada nesta terça-feira (28). Apesar da cantora ter lançado em abril o álbum “Girl From Rio”, o nome dela não apareceu em nenhuma das categorias, enquanto a cantora Giulia Be, 22, concorre na categoria “Melhor Novo Artista”.

Uma internauta comentou no Twitter que é um insulto cantoras como Anitta, Becky G, Natasha e Tini estarem de fora da premiação. “Não é menosprezar ninguém, mas ver Anitta, Becky G, Natti Natasha e Tini sem indicação ao Grammy latino depois de tudo que fizeram nesses últimos anos pela música latina e outros que nem se encaixam na premiação sendo indicados chega a ser um insulto, na moral.”

Uma fã brincou com a letra da música “Me Gusta”, de Anitta, para dizer que a cantora merecia ao menos uma indicação ao Grammy Latino. “Me gusta out do Grammy latino, digo e repito, chacota! Um dos melhores e mais artísticos trabalhos feito pela Anitta, merecia pelo menos uma indicação.”

Outra internauta comentou no Twitter que é piada Giulia Be ser indicada ao prêmio. “Piada uma cantora flopada dessa que só vive de diminuir participante de reality show”. Já uma pessoa usou de ironia para criticar a indicação Giulia Be: “Se a Giulia Be foi indicada ao Latin Grammy não tem porque eu não acreditar no meu potencial.”

Giulia é a única brasileira a disputar a categoria “Melhor Novo Artista”, na qual também concorrem os artistas María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares e Juliana Velásquez.

O Grammy Latino deste ano também terá brasileiros como Caetano e Tom Veloso, na categoria “Gravação do Ano” pela faixa “Talvez”, Nana Caymmi, com o álbum “Nana, Tom e Vinicius”, Hamilton de Holanda e Mestrinho, pelo disco instrumental “Canto da Praya”, e Toquinho e Yamandu Costa, com o trabalho “Bachianinha”.

Dona de hits como “Menina Solta”, “Lokko” e “Inesquecível” -este último, gravado com o cantor Luan Santana-, Giulia iniciou 2021 como a quinta cantora com mais ouvintes mensais e dona de mais de 400 milhões de streams no Spotify Brasil.