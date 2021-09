Whey Protein: os três tipos diferentes e qual usar

A proteína do soro do leite (whey protein) é utilizada na maioria das vezes como suplemento alimentar.

Engana-se quem acha que whey é só para quem treina. Estudos mostram benefícios da complementação proteica em idosos, na indução da saciedade, na sarcopenia (perda de massa muscular) e na melhora de parâmetros cardiovasculares, glicêmicos e marcadores inflamatórios.

O whey é encontrado na forma concentrada, isolada e hidrolisada. E saber qual usar faz total diferença – principalmente no seu bolso.

No geral o whey concentrado é indicado para atletas e praticantes de atividade física e também pode ser usado em pacientes sem desordens clínicas.

Se você tem intolerância à lactose ou está com uma dieta mais restrita em carboidrato e lipídeos o whey isolado é a melhor opção.

Já o whey hidrolisado é proteína quebrada em segmentos ainda menores, chamados peptídeos, e garante maior velocidade de absorção. Ele é prescrito para pacientes com doenças autoimunes, pós bariátricos, pessoas com desconforto gastrointestinal ou ainda quando se quer aproveitar da sua rápida absorção em atletas de alto rendimento.

Ficar atento aos ingredientes também é importante. Expor o corpo a aditivos alimentares em demasia pode surtir efeito contrário ao aproveitamento dos benefícios dessa proteína. Por isso, quanto menos ingredientes, melhor.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

