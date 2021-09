Cidade goiana é escolhida como cenário de filme nacional

Aparecida de Goiânia vira cenário para a gravação do longa metragem “Horizonte”. O filme será gravado durante os meses de setembro e outubro e vai contar com a história de um romance entre um casal da terceira idade que se conhecem em um abrigo para idosos.

O longa conta com a participação de atores nacionalmente conhecidos como Raymundo de Souza, Ana Rosa, Suely Franco, Alexandra Richter, Pérola Faria, Ronan Horta, Arthur D’Farah e Paulo Vespúcio, tendo ainda como diretor, o ator e modelo Rafael Calomeni.

A atriz Ana Rosa que interpreta Jandira, personagem principal, teceu elogios a cidade e confessa querer retornar muito em breve.

“Eu já sabia desse clima de vocês. Quando a gente finalmente estiver livre dessa gracinha (máscara de proteção) pretendo voltar aqui com meu espetáculo “Violetas Na Janela”, afirma.

Outro ator que também não perdeu a chance de elogiar o município foi Raymundo de Souza.

“Eu adoro viajar, adoro conhecer cidades e Aparecida já tenho um carinho muito grande por aqui porque já vim há muitos anos, fiz teatro aqui. É uma cidade super agradável e vou passar um tempo aqui. À primeira impressão: estou apaixonado”, contou.

Até o momento, as gravações aconteceram no Parque da Família, na Avenida Independência e no Parque da Criança, localizado no Setor Mansões Paraíso.