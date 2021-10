Não vamos nos torturar, é normal nos sentirmos feios mesmo quando não somos. Ainda mais porque vivemos em uma sociedade cheia de padrões, Photoshop e cirurgias plásticas. Logo, esse tipo de insegurança pode afastar as outras pessoas e fazer com que um namoro pareça um desafio impossível. Por isso, hoje o Portal 6 vai te ajudar a como conseguir um namorado sendo feia!

Isso vai ser para além de estética. Assim, você precisará compreender a forma como se sente e passar a frequentar ambientes onde possa encontrar um rapaz sortudo o bastante para ser seu namorado e, depois disso, tudo é uma questão de assumir o compromisso.

Como conseguir um namorado sendo feia:

Compreendendo sua autoimagem

Primeiramente, identifique a sua imagem corporal negativa para poder enfrentá-la. Basicamente, a imagem corporal é a forma como enxergamos e avaliamos nossa aparência. Assim, quando essa imagem é positiva, geralmente temos uma visão confortável e adequada de nossos corpos e nos sentimos bem com quem somos.

Encontrando um rapaz que a valorize

Para isso frequente os ambientes adequados. Logo, nenhuma garota encontrará o par perfeito se passar todas as noites deitada no sofá, vendo Netflix. Por isso, tente participar de atividades sociais que envolvam seus hobbies e interesses pessoais.

Saia da zona de conforto

Experimente algo novo! Logo, saindo um pouco da zona de conforto, nós podemos vivenciar uma melhora na nossa produtividade. Além disso, pode nos impulsionar a conquistar um possível pretendente.

Conheça seu valor

Esse é um problema muito real entre as mulheres: sentir-se feia poderá fazer com que você aceite um relacionamento com uma pessoa que não a valorize. Logo, um namoro jamais deve ser mais importante do que nossa saúde mental e emocional. Você merece um namorado que a respeite e a ame pelo que é, portanto, não se satisfaça com menos.

Flerte com uma pessoa especial

Faça contato visual! Talvez seja um pouco difícil, principalmente com o frio na barriga causado pelo nervosismo. Mas o contato visual é uma indicação universal de interesse, então se esforce para não desviar o olhar quando vocês olharem um para o outro.

Sorria

Por fim, sorria! O sorriso é a melhor maquiagem de uma mulher. Além disso, quando sorri para um paquera, você envia o sinal de que gosta de passar o tempo na companhia dele. Logo, isso estimula a área de recompensa do cérebro e pode fazer com que a pessoa queira agradá-la ainda mais!

E aí, vai testar nossas dicas?