O Melhor Amigo: conheça o novo filme picante da Netflix

Em 2020 e 2021, a Netflix comprovou o sucesso das produções picantes. Mas, precisamos conversar, quem não quer apostar em conteúdos mais calientes? Em resumo, filmes como 365 DNI e Por Trás da Inocência dominaram o ranking da plataforma, junto com as séries Sex/Life e Desejo Sombrio. Com isso, o majestoso streaming lançou um novo filme erótico, mas dessa vez, com uma trama mais leve e divertida. Vem conhecer o novo filme da Netflix: O Melhor Amigo.

Primeiramente, O Melhor Amigo é uma produção francesa, criação de Stanislas Carré de Malberg e Charles Van Tieghem. Enquanto isso, a direção fica por conta de Charles Van Tieghem.

Resumo de O Melhor Amigo da Netflix

O filme conta uma história de amor romântico típico entre Thibault (Mickael Lumiere), um homem justo que quer sair de um relacionamento platônico. Porém, enquanto participava de uma despedida de solteiro, ele conheceu Rose (Nada Belka). Basicamente, uma estilista de roupas para bebês que se livrou de um ex-namorado problemático.

Assim, os dois se cruzam na praia e na situação mais inesperada, faíscas voam entre eles. Logo, levou a doce amizade para começar uma aventura romântica.

Em resumo, o filme é ideal para quem é fã da trama de amigos para amantes, incluindo um desenvolvimento leve, mas empolgante. Assim, deixa o público fissurado para saber como o romance vai acontecer. Para completar, colocando até uma atmosfera picantes que agrada principalmente o público adulto que ama cenas mais quentes.

Durante toda a sua vida, Thibault é um cara bom que leva a vida em uma boa. Em resumo, ele é um enfermeiro, que mora no mesmo telhado com seus esquadrões femininos.

Logo, seu mundo é fortemente influenciado pela energia feminina. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem ideia de como conquistar o amor de uma mulher.

Por fim, assista ao trailer do o filme com vários cenários lindos da França:

E você já assistiu O Melhor Amigo? O que achou?