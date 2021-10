‘Passaporte da felicidade’: Spa Urbano de Anápolis cria clube inovador para aqueles que querem relaxar mais pagando menos

Descansar não é um privilégio. O descanso e bem-estar é uma necessidade e é fundamental para a saúde e para a qualidade de vida de todo o ser humano.

E esse processo de relaxamento envolve uma série de iniciativas de autocuidado que fazem toda a diferença e deixam a vida muito mais leve.

Pensando nisso, o Joli Spa Urbano criou o Clube Joli, uma experiência inovadora e pioneira em Anápolis, em que os clientes podem ter acesso a até 04 terapias gratuitas por mês e valores diferenciados de até 33% off nas terapias oferecidas pelo Spa.

“O pagamento desse clube funciona como as grandes plataformas de streaming, ou seja, é feito por recorrência, via cartão de crédito. Dessa forma, não utiliza o limite do cartão e não tem fidelidade”, explicou Wilson Rosa Jr., proprietário do Joli Spa Urbano.

“Estão disponíveis cinco opções de planos no Clube Joli, desde um mais básico até outro mais completo. E além de utilizá-lo, o cliente ainda pode usar o crédito do clube para presentear pessoas amadas, clientes especiais, colaboradores, dentre outras, sempre que quiser”, acrescentou Eliane Rosa, esposa e sócia de Wilson.

Em tempo

E para aqueles que desejam presentear com os vouchers de presentes ou se auto presentear para desfrutar de bons momentos no Joli Spa Urbano por fora do Clube, também é possível.

Pelo site do Spa dá para escolher tratamentos exclusivos e inesquecíveis de aniversário, formatura, noivos, mães, adolescentes, entre outros.

Ao todo, são disponibilizados dois tipos de vouchers: o físico (em que o cartão é retirado presencialmente) ou digital (onde é tudo enviado e liberado pelo próprio celular).

Serviços e atendimentos

No Joli, estão disponíveis diversas terapias de Massagens, Day spa’s, Tratamentos faciais, Tratamentos Corporais e Depilação a Laser. Todos os produtos utilizados são naturais, orgânicos e veganos.

O Spa funciona de segunda à sexta-feira, das 08h30 às 18h30, e aos sábados, das 09h às 13h.

Para conhecer mais, basta acessar o site do Joli Spa Urbano ou o Instagram @jolispaurbano.