Talento de jovem anapolino fez ele conquistar intercâmbio em Londres

Natural de Anápolis, o artista visual Talles Lopes, de 24 anos, foi selecionado para residência artística em Londres. A realização é consequência dos bons resultados artísticos conquistados pelo jovem nos últimos anos.

A Delfina Foundation será a entidade que receberá o anapolino por três meses, instituição conhecida por descobrir talentos no mundo inteiro. O intercâmbio foi possível a partir da seleção na chamada do Instituto Inclusartiz, do Rio de Janeiro.

Talles também aguarda a definição de outra residência que ele conquistou graças ao bom resultado na 7ª edição do EDP nas Artes do Instituto Thomie Othake, em São Paulo, em 2020.

“Em face da pandemia, os últimos resultados ganharam um peso simbólico para mim, pela vontade de que houvesse estas e outras oportunidades para incentivar mais artistas”, declarou Talles.

Recentemente ele também se destacou na XII Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (2019), a exposição “Vaivém”, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB/2019).

Formado em Arquitetura e Urbanismo, o artista destaca que a descoberta das artes visuais aconteceu a partir de oficinas, exposições e diálogos promovidos pelos espaços municipais como a Galeria Antônio Sibasolly e o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA).