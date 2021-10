Goiânia ganha voo direto para novo destino turístico no verão

O próximo verão promete para os goianos que pretendem passar a alta temporada no litoral.

Após anunciar voos diretos da capital para Maceió (AL), Natal (RN) e Salvador (BA), a Azul divulgou mais um percurso saindo de Goiânia, desta vez para Florianópolis (SC).

As passagens já estão à venda para os interessados na novidade. A nova rota começa a operar a partir do dia 20 de dezembro e permanece até 29 de janeiro de 2022. Serão três voos por semana saindo da capital, as segundas, quartas e sextas.

Outra cidade de Goiás que terá voos diretos é Caldas Novas. A cidade das águas quentes terá uma rota direta com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A novidade também já havia sido anunciada pela companhia aérea.