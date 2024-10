Jovem denuncia ter sido estuprado, agredido e roubado por namorado de amiga no Centro de Anápolis

Vítima, de 22 anos, passou por exame médico que comprovou o abuso. Suspeito foi preso

Da Redação - 20 de outubro de 2024

Suspeito teria ainda ameaçado a vítima com uma faca. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, foi preso após agredir, estuprar e roubar um jovem, de 22. O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (20), no setor Central em Anápolis.

O suspeito seria namorado de uma amiga da vítima. Ele teria utilizado uma faca para ameaçar o jovem durante o ato. Em um dado momento, ambos entraram em luta corporal, quando o jovem conseguiu escapar do imóvel.

Ao fugir acionou, bastante assustado, a Polícia Militar (PM).

Foi então realizado patrulhamento pelo local e um homem com as mesmas características do suspeito foi encontrado em um mercado da região.

Com ele foram encontrados o óculos de sol roubado, assim como uma corrente banhada a ouro. A bolsa que a vítima relatou também ter sido levada, no entanto, não foi encontrada.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para as devidas providências fossem tomadas.

A vítima foi ainda encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame médico que constatou o estupro, assim como diversos hematomas pelo corpo.

O homem foi então preso e autuado.