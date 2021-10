McDonald’s, Burger King, Bob’s e outras grandes redes também preparam aumento de preços

Não bastasse o preço da cerveja, chegou a vez das redes de restaurantes e fast-food também anunciarem um aumento no valor de seus produtos.

Grandes marcas internacionais, como McDonald’s e Burger King, afirmam ter chegado ao limite da sua capacidade de segurar os custos para os consumidores.

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR), que representa as duas marcas de fast food, diz que não há como definir um padrão para o acréscimo de preços, mas que irá tentar definir esse repasse do valor abaixo do índice de inflação.

O Bob’s alegou que está ajustando os preços de acordo com a inflação e movimentações do mercado, mas também está lançando diversas promoções.

Além disso, a rede lançou recentemente diferentes sanduíches de frango, mais baratos do que os de carne bovina.

Por fim, a A Bloomin’ Brands, dona do Outback, prometeu reajustes aos clientes abaixo da inflação e diz que tem revisado as negociações com fornecedores, para reduzir os efeitos da inflação em seus produtos.