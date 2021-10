Árbitro desmaia após ser agredido por jogador; vídeo com imagens fortes viraliza

Um árbitro desmaia após ser agredido por jogador. A cena absurda de agressão em um jogo de futebol viralizou na internet na noite desta segunda-feira (04).

Publicado no YouTube, o vídeo logo tomou as redes sociais revoltando a todos os usuários, tamanha a atrocidade das cenas.

No vídeo, um jogador do São Paulo – RG aparece agredindo um arbitro de futebol com um chute na nuca, enquanto este já estava caído no gramado. O chute é tão forte que o profissional chega a desmaiar provocando o desespero dos outros atletas presentes.

Logo a ambulância é chamada e o árbitro socorrido. O jogador, identificado como Willian Ribeiro foi contido pelos seus companheiros e levado para o vestiário.

A ambulância que estava no estádio conseguiu socorrer o árbitro da partida, identificado como Rodrigo Crivellaro, Dias que foi levado para o hospital local e passa bem.

Uma viatura da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, chegou ao estádio cerca de 20 minutos depois da confusão e removeu o jogador do local.

A partida entre Guarani – VA e São Paulo – RG era válida pela Série A2 do Campeonato Gaúcho, que está na sua 12° rodada da primeira fase.

As filmagens foram realizadas pela Federação Gaúcha de Futebol, que costuma transmitir todos os jogos do campeonato.

Nas redes sociais, o São Paulo de Rio Grande lamentou o ocorrido e disse que nada justifica uma agressão como a ocorrida.

“A partida está suspensa. Nenhum campeonato vale uma vida. Reitero nosso desejo de melhoras ao arbitro Rodrigo Crivellaro. NADA, gurizada, NADA justifica uma agressão. Veremos o que vai acontecer a seguir, se a partida será encerrada ou remarcada.”

Pelo Twitter, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, se manifestou. “A FGF está prestando todo o atendimento necessário e caberá ao TJD avaliar o episódio”, destacou.