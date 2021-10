Homem que estava com suspeita de Covid-19 morreu 40 minutos após receber alta

Uma indefinição constante de diagnóstico acabou terminando em morte nesta segunda-feira (04) em Anápolis.

Um morador, de 32 anos, passou mal no início do fim de semana, com sintomas de Covid-19.

Ele foi levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema, localizada na região Norte da cidade.

Porém, no local, a suspeita foi descartada após a confirmação da testagem negativa no exame para a doença.

Sendo assim, ele recebeu alta. Contudo, o paciente desmaiou logo depois de chegar em casa e voltou a apresentar fragilidades no estado de saúde.

Familiares tentaram chamar uma ambulância para levá-lo de volta à UBS, mas não foi possível porque a unidade tinha acabado de emitir a alta.

Diante da situação urgente, optaram por levar ele até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) em um veículo próprio.

Lá, ele ficou apenas 40 minutos internado e acabou falecendo.

Já no Instituto Médico Legal (IML), médicos legistas encontraram uma “substância estranha” nas narinas da vítima.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que solicitou um laudo cadavérico para elucidar o caso e determinar a causa exata da morte, que segue sendo definida como “acidental”.