Pirenópolis terá mega ‘Festival de Carnes’ com os melhores chefes do churrasco no estado

É amante de churrasco? Então, você não pode perder o evento que ocorrerá no próximo domingo (10), no tradicional “Buteko do Chaguinha”, em Pirenópolis.

O local será palco do “Festival de Carnes”, que vai ser comandado pelos chefes Bruno Esquina do Ócio, Rodrigo Macellaio, Danilo Campos, Dom Rapha, Renan Lucas, Paulo Santana e Anderson Corrêa do “American BBQ Brasil”.

O show ao vivo será conduzido pela cantora Carol Colombini.

Todo o evento começa a partir das 12h e vai até às 23h do mesmo dia.

As reservas podem ser feitas pelo número (62) 98313-8779.