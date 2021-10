TIM lança programa Jovem Aprendiz 2021 com vagas para Goiás

Estão abertas as vagas para o programa de estágio da TIM. No total, são 165 vagas para as cinco regiões do Brasil. Goiás foi um dos estados escolhidos pela operadora.

Voltado para as áreas de tecnologia, as vagas serão destinadas preferencialmente para mulheres e pessoas negras. São 165 vagas para todo o Brasil.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de outubro. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site de estágio da Tim.

Podem se candidatar ao estágio estudantes de qualquer curso e instituição de ensino, mas é necessário preencher alguns requisitos básicos, entre eles: previsão de se formar até 2023, estar cursando o ensino superior, disponibilidade para estagiar entre um ano e meio e dois anos e tempo para estagiar por 6 horas de segunda a sexta-feira.

Os selecionados irão receber bolsas entre R$ 1.350 e R$ 1.500. Além do salário, será oferecido assistência médica e odontológica, entre outros benefícios.