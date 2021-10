Alunos do Sesi Jundiaí são medalhistas em Olimpíada Brasileira de Robótica

O Sesi Jundiaí já é conhecido por transformar os alunos em verdadeiros campeões. Prova disso são os estudantes que recentemente trouxeram para Anápolis medalhas da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Dividido em duas etapas, o evento ocorreu através de provas teóricas interdisciplinares, que atrelam todos os conteúdos de robótica às disciplinas regulares, e foi finalizado no último dia 25 de agosto.

Antes, porém, os campeões do Sesi foram preparados com estudos e torneios práticos que desenvolvem as habilidades e competências cobradas nas provas.

E a melhor parte é que, através da Robótica, a escola trabalha a interdisciplinaridade em diversas áreas de conhecimento e propõe experiências para que os estudantes aprendam mais e tenham interesse e muito mais prazer em participar das aulas.

O objetivo é ir além das disciplinas tradicionais, oferecendo para os alunos momentos que fiquem marcados para toda a vida e que deem a todos a possibilidade de seguir o caminho que sonharem.

A escola Sesi Jundiaí trabalha diretamente com a transformação de vidas e atua com a perspectiva de que as crianças e adolescentes precisam fazer a diferença por onde passarem.

Para isso precisam desenvolver pensamentos ágeis, saber tomar decisões e resolver conflitos, se dar bem com trabalhos em equipe e ter criatividade, resiliência, liderança e respeito.

O entendimento da instituição é que somente assim eles estarão aptos para atuar com eficácia em qualquer profissão e pensar em soluções para os problemas do futuro.

Em tempo

O Sesi Jundiaí fica na Avenida Minas Gerais e atende alunos do ensino fundamental e ensino médio articulado a educação profissional.

A unidade conta com estrutura completa, que auxilia no aprendizado para transformar os estudantes em seres humanos ainda mais brilhantes.

Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone (62) 3333-3700.