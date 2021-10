Curso gratuito de fotografia abre inscrições em Anápolis

Para quem deseja iniciar um curso de fotografia em Anápolis, a notícia é bastante interessante.

É que a partir de agora, o público de 18 a 29 anos poderá se inscrever no curso de fotografia Primeiro Foco – O Jovem e a Fotografia Digital.

Para os interessados, haverão disponíveis 20 vagas gratuitas para moradores de baixa renda de regiões periféricas da cidade.

O curso será realizado aos sábados entre os dias 23 de outubro e 04 de dezembro na Estação Ferroviária.

Realizado pelo Fundo Municipal de Cultura edital 2020, o projeto contará ainda com uma aula bônus.

“Com o tema Empreender Legal: Noções de empreendedorismo e gestão, a ideia é proporcionar conhecimento, visão artística e oportunidade de iniciativa profissional para os jovens”, explica a jornalista Inaê Ribeiro, idealizadora da ação.

Além das aulas práticas, os alunos terão de colocar as técnicas em ação em uma exposição, ao final do curso, com as melhores fotografias capturadas.

As pré-inscrições poderão ser realizadas pelo site https://bit.ly/cursofotografiaprimeirofoco

Mais informações pelo Instagram @cursofotografiaprimeirofoco ou nos telefones (62) 9 9107-6873 / (62) 9 9314-6293.